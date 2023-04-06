Фото: В Орловской области пройдет более 300 мероприятий, посвященных 80-летию освобождения от оккупации Фото: Елена Зябкина

В Орловской области пройдет более 300 мероприятий, посвященных 80-летию освобождения от оккупации. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Очередной Пленум Совета областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов прошел в областной администрации.

Чиновники и общественники обсудили задачи ветеранских организаций Орловской области по совершенствованию патриотической работы в этом году.

– Мы рассматриваем предстоящий юбилей как единый цикл мероприятий. Всего на территории региона их запланировано более 300, – рассказал Вадим Соколов.

Так, к юбилею запланированы областные фестивали, всероссийские конкурсы, театрализованные представления, вечера памяти, фотовыставки, спортивные турниры, митинги, возложения цветов. Будет организована работа по вручению поздравительных открыток инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, планируются праздничные концерты, интерактивные программы и спектакли, форум, всероссийская научная студенческая конференция и целый ряд других мероприятий.