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В орловском НКМЦ имени Круглой запретили посещать пациентов. Решение приняла главврач медицинского учреждения.
Посещение пациентов приостановлено в стационарных отделениях НКМЦ имени Круглой с шестого апреля. Такие меры были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в медицинском учреждении. Соответствующий документ опубликован на сайте клиники. Ограничения Приказ подписан главврачом учреждения Людмилой Крыловой.
Сколько времени будет длиться ограничение, пока неизвестно.