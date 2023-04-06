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В орловском НКМЦ имени Круглой запретили посещать пациентов. Решение приняла главврач медицинского учреждения.

Посещение пациентов приостановлено в стационарных отделениях НКМЦ имени Круглой с шестого апреля. Такие меры были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в медицинском учреждении. Соответствующий документ опубликован на сайте клиники. Ограничения Приказ подписан главврачом учреждения Людмилой Крыловой.

Сколько времени будет длиться ограничение, пока неизвестно.