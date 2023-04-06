Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье6 апреля 2023 10:42

В орловском НКМЦ имени Круглой запретили посещать пациентов

Решение приняла главврач медицинского учреждения
Елена Зябкина
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В орловском НКМЦ имени Круглой запретили посещать пациентов. Решение приняла главврач медицинского учреждения.

Посещение пациентов приостановлено в стационарных отделениях НКМЦ имени Круглой с шестого апреля. Такие меры были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в медицинском учреждении. Соответствующий документ опубликован на сайте клиники. Ограничения Приказ подписан главврачом учреждения Людмилой Крыловой.

Сколько времени будет длиться ограничение, пока неизвестно.