Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловских чиновников вывезли на военные сборы. В них участвуют 115 человек, которым предстоит пройти 6 учебных точек.

Военные учебно-методические сборы проходят на полигоне Управления Росгвардии по Орловской области. Участники будут изучать материальную часть стрелкового оружия, непосредственно стрелять из стрелкового оружия и метать гранаты, проходить военно-инженерную подготовку,а также военно-медицинскую подготовку и бороться с беспилотными летательными аппаратами.

«Необходимость их проведения обусловлена рядом обстоятельств, главное из которых – специальная военная операция, непосредственное соседство Орловской области с регионами России, граничащими с Украиной и постоянно подвергающимися атакам с сопредельной стороны. Сложившаяся военно-политическая и оперативная обстановка требует от соответствующих должностных лиц профессиональной и психологической готовности к деятельности в сложных и экстремальных ситуациях, умения держать в руках оружие, способности отдавать определенные распоряжения своим подчиненным», - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, основными целями сборов является повышение уровня военно-профессиональной и физической подготовки участников, повышение уровня их знаний о сущности и содержании современного общевойскового боя, технических характеристиках вооружения и военной техники.

В дальнейшем подобные мероприятия планируют проводить на регулярной основе несколько раз в год.