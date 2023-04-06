Фото: пресс-служба мэрии Орла

Жители Орла собрали около 200 килограмм продуктов для участвующих в СВО танкистов. Посылку доставят в район Кременной.

Гуманитарный груз передали спортивному сообществу, которые на днях поедут к танкистам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В посылку вошло преимущественно продовольствие: крупы, тушенка, рыбные консервы, консервированные овощи, супы и лапша быстрого приготовления, чай и кофе, сладости и другие продукты.

«Наши бойцы остро нуждаются в поддержке и очень важно, чтобы тыл это понимал. Знаю, что то, что передали нам сегодня, собирается в основном на ярмарках выходного дня. Земляки, обращаюсь к вам — спасибо огромное! Даже одна банка тушенки — это уже символ небезразличия к нашей общей борьбе», - отметил директор Центрального стадиона им. В.И. Ленина Александр Родин.