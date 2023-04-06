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Западный обход Орла планируют построить к 2028 году. Срок сдачи объекта перенесли на два года.

Обсуждение прошло в правительстве Орловской области. Чиновники отметили, что между ФКУ «УПРДОР Москва – Харьков» и ООО «Центр-Дорсервис» заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству Западного обхода Орла. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Срок завершения разработки ПСД – 31 октября 2023 года. При этом, строительно-монтажные работы будут выполнены в 2025-2028 годах.

В рамках реализации промежуточного этапа проведут определение собственников, оценку стоимости и формирование земельного участка под проектируемую автомобильную дорогу, проработку проектных решений по искусственным сооружениям для перехода через естественные препятствия и другие объекты.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос в части подготовки корректировки документов планирования и «дорожной карты».

Напомним, ранее губернатор Орловской области обещал, что Западный обход будет построен в 2026 году.