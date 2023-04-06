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Орловец получил десять лет строгача за смертельное избиение собутыльника. Приговор не вступил в законную силу.

В Орловской области суд признал жителя поселка Хотынец виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2022 года орловец выпивал со своим знакомым в его доме в поселке Хотынец. В ходе распития спиртного мужчины поругались, и осужденный избил приятеля руками и ногами. От ударов по голове и телу потерпевший скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы на год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима.