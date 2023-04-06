Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле обновили клумбу на площади Ленина. На других городских клумбах ведется подготовка грунта.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, МУП «Зеленстрой» высадил 3 672 виолы. Красные, желто-тигровые, белые, синие цветы заполнили территорию у подножия памятника Ленину. В пару виолам — тюльпаны, которые распустятся к маю.

Работы уже переместились в сквер Танкистов. На клумбах высадят заранее пророщенные в муниципальных теплицах, уже отчасти раскрывшиеся виолы. А ко Дню Победы здесь появится топиарная фигура «Орден Отечественной войны».

Специалисты «Зеленстроя» уточняют, что предпочтение виолам отдано из-за их морозоустойчивости: они выдерживают перепады температур до -5 градусов, что в климате средней полосы бывает часто.