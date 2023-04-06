Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют 120 улиц частного сектора. Работы проведут в ближайшие три года.

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своих соцсетях, улицы отремонтируют с помощью средств Дорожного фонда Орловской области. В первую очередь ремонтные работы проведут на улицах Полевой, Высокой, Радищева, Волжской, Гвардейской и в переулке Южном. Там обновят или уложат с нуля асфальт на проезжей части. В местах, где позволяют габариты, рабочие сделают тротуары.

- Тем временем мы приступили к ремонту по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик вышел на улицу Комсомольскую и улицу Космонавтов, готовимся к Карачевскому шоссе. Объем работ большой, поэтому прошу и автомобилистов, и пешеходов отнестись с пониманием, - написал градоначальник.

В план ремонта дорог до 2025 года вошли 120 улиц. Подробности о наименовании улиц и сроках ремонта можно узнать по ссылке.