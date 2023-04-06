Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле две иномарки не поделили дорогу. ДТП случилось в Советском районе.

Как сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции, пятого апреля около восьми вечера 48-летий водитель «Ниссан Альмера» ехал по улице 60 лет Октября со стороны улицы Максима Горького в направлении Октябрьской. На регулируемом перекрестке при повороте налево он столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер» под управлением 32-летней водительницы, которая ехала во встречном направлении – прямо.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Всего на территории Орловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий.