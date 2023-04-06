Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области из-за пала сухой травы сгорела хозпостройка. Пожар случился в Хотынецком районе.

Возгорание постройки произошло пятого апреля около пяти часов вечера в деревне Малое Юрьево Хотынецкого района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных, хозяйственная постройка горела открытым пламенем по всей площади, существовала реальная угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Помимо этого, рядом горела сухая трава. Пожарные быстро приступили к тушению огня, не дали распространиться пламени на жилой дом. Пострадавших обнаружено не было. В результате выгорела хозяйственная постройка и сухая трава на двух гектарах.

Предположительно, причиной пожара послужил неконтролируемый пал травы.