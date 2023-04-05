Фото: пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Орловская область отправила первую партию рапсового шрота в Беларусь. Кормовые добавки проверил Россельхознадзор.

В текущем году в Беларусь отправился первый вагон рапсового шрота общим весом 70 тонн. Отгрузку партии кормовых добавок проконтролировали сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля. Произвело эту продукцию орловское предприятие по переработке масличных культур.

Рапсовый шрот из Орловской области отправили железнодорожным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза.

Как уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, подконтрольный госветнадзору груз признан безопасным в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность подтверждены исследованиями.