Фото: Анастасия Войницкая

В Орле разрушился склон «Дворянского гнезда». Ланшафный парк начал обваливаться еще в прошлом году.

По словам местной жительницы, примерно в июне прошлого года на две части развалилась труба водостока. После чего, непогода размыла и без того хлипкий склон. Потоки дождя и снега потекли в Орлик, минуя сломанную трубу. Сейчас часть берега разрушена, на другой части огромные трещины.

Орловцы возмущены тем, что приходится либо перепрыгивать траншеи вокруг дырявой трубы, либо обходить стороной, делая большой крюк.

– Я , еще декабре прошлого года написала заявление в прокуратуру Советского района Орла, мол, давайте заставим чиновников починить трубу. Получила отписку – ваше заявление перенаправлено мэру города. От него ответ так и не пришел, – возмущается орловчанка в социальных сетях.