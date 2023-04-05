Бывший начальник УКХ Орла Дмитрий Фролов получил условный срок за превышение должностных полномочий

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5 апреля Советский районный суд Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрию Фролову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В суде установлено, что в 2020 году Фролов организовал проведение торгов на заключение контракта на внедрение ИТС Орловской городской агломерации в условиях ориентированности на единственного поставщика – ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», а именно на основании технического задания, подготовленного данным юридическим лицом. Это позволило фирме победить в конкурсе и получить соответствующий муниципальный контракт.

- Однако подготовленное и использованное подрядчиком техническое задание явно не соответствовало ранее утвержденному ФДА «Росавтодор» эскизному проекту, что привело к невозможности использования первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации. Несмотря на это, работы по контракту были приняты МКУ «УКХ г. Орла» и оплачены в полном объеме, - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате этого бюджету Орла был причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

Суд назначил Фролову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 2 года. Уголовное дело расследовано УФСБ России по Орловской области.