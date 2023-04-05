Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В орловском поселке может появиться литературный квартал. Об этом жители Покровского района попросили губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В пгт. Покровское из 60 улиц 13 носят имена великих писателей и поэтов. Двое из них являются уроженцами покровской земли. Это этнограф Павел Якушкин и поэт Дмитрий Блынский. Эти литературные улицы обрамляют районный центр, создавая тем самым как бы литературное гнездо. Поддержать реализацию проекта «Литературный квартал» местные жители попросили главу региона.

- Очень хорошая идея озвучена жителями о том, чтобы сформировать карту развития района. Это касается строительства дорожных объектов и объектов культуры. Мы формируем долгосрочную программу, где определяем приоритеты и возможности, - отметил глава региона.

В этом году Покровский район вновь поборется за грант Минстроя во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.