Фото: велосипед Фото: Елена Зябкина

В Орловской области у женщины украли велосипед стоимостью 18 тысяч рублей. Инцидент произошел во Мценском районе.

Велосипед, пристегнутый фиксирующим тросом, украли из подъезда дома днем. Об этом полицейским рассказала хозяйка транспортного средства.

Сотрудники уголовного розыска отыскали похищенный велосипед и установили подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. К тому времени он уже сдал велосипед в ломбард. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

– Полицейские изъяли похищенное имущество. В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.