Орловский губернатор Андрей Клычков поручил обеспечить укрытия на случай ЧС скамейками, водой и аптечками

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил обеспечить укрытия на случай ЧС скамейками, водой и аптечками. Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба.

Совещание прошло 5 апреля в здании областной администрации. Участники заседания обсудили состояние подвальных помещений многоквартирных домов в регионе, приспособленных для укрытия населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что подвальные помещения в таких домах должны быть приведены в порядок.

«Такие подвальные помещения должны быть приведены в порядок и обеспечены минимальным набором необходимых вещей – скамейки, аптечки, вода. Каждый житель должен знать, в какое подвальное помещение ему отправляться в случае ЧС», - отметил глава региона.

Напомним, в январе в Орловской области интерактивная карта укрытий. На карте голубыми метками обозначены укрытия. При нажатии на эти значки появляется адрес укрытия, его вместимость и наименование управляющей компании, которая отвечает за обслуживание данного помещения. Кроме того, на интерактивной карте можно ввести адрес своего дома и посмотреть, какие укрытия находятся поблизости.