Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле задержали иностранца с крупной партией наркотиков в кармане. В его куртке полицейские нашли свертки с метадоном.

Полицейские задержали 21-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья на территории Советского района Орла. В кармане его куртки оперативники обнаружили пакет с 65 свертками, перемотанными изолентой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Позже исследование показало, что это наркотическое средство метадон массой 25,74 граммов. Как установили полицейские, наркотики предназначались для сбыта на территории региона.

– В отношении подозреваемого следственным отделом (по Советскому району) СУ УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), – пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следствие по уголовному делу в настоящее время продолжается.