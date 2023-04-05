Фото: схема установки знаков в районе дома №53 по улице Комсомольской

В Орле запретят остановку у бывшего «гастронома Москва». На улице Комсомольской установят новые знаки.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, знаки «Остановка запрещена» разместят в районе дома №53 по улице Комсомольской.

Внести изменения в Проект организации дорожного движения поручили управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства совместно с МКУ «ОМЗ».

Ранее в Орле запретили поворот с Октябрьской на Приборостроительную. Этот перекресток считают потенциально опасным участком дороги. В целях предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения в районе дома №2 по переулку Ягодный установили дорожный знак «Направления движения по полосам» и нанесли горизонтальную разметку.