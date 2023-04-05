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Орловцы могут сообщить о ненадлежащем воспитании детей по телефону. «Горячую линию» по таким вопросам организовала прокуратура.

Проконсультироваться по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия жители региона смогут, позвонив на «горячую линию», которую организовала прокуратура и Уполномоченный по правам ребенка.

Кроме того, по телефону также можно сообщить о нарушениях в этих сферах, фактах ненадлежащего воспитания детей, жестокого обращения с ними и других ситуациях, где создается угроза жизни и здоровью несовершеннолетних.

Позвонить можно по телефонам: - 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора Орловской области; - 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора Орловской области; - 8 (4862) 40-56-49 – исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан; - 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор; - 8 (4862) 43-08-59, 43-08-93 – аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области.

В прокуратуре Орловской области отметили, что результаты работы «горячей линии» и меры по защите прав детей находятся на контроле ведомства.