В сквере Победы Болхова провалилась тротуарная плитка

Фото: Подслушано Болхов

В болховском сквере Победы провалилась плитка. На проблему обратили внимание местные жители.

Фотографии провалившихся дорожек опубликованы в группе "Подслушано Болхов" во Вконтакте. Кадры автор поста сопроводил комментарием: "Дорожки в сквере Победы как бы "молча сообщают" что: "Обратите, пожалуйста, на нас внимание! Мы нуждаемся в вашей помощи."

А пока помощи не последовало, местные жители советуют городской власти не ограничиваться одним лишь сквером и обратить внимание на все дорожные покрытия в городе.

Отметим, что первый этап благоустройства сквера Победы в Болхове начался в 2014 году. На эти цели было выделено почти четыре миллиона рублей. Спустя шесть лет, в 2020 году, в сквере провели второй этап работ за 1 миллион 484 тысячи рублей.