Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 9:34

В Орловской области благоустроят святой источник «Столяров колодец»

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков
Елена Зябкина
Фото: соцсети Андрея Клычкова

Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловской области благоустроят святой источник «Столяров колодец». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Общественную территорию «Столяров колодец» в поселке городского типа Покровское глава региона посетил четвертого апреля в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

По словам Андрея Клычкова, благоустройство этой территории – прямой запрос жителей. Ранее этот объект стал победителем онлайн-голосования. На территории святого источника вскоре будет выполнено асфальтобетонное покрытие проезда, уложена тротуарная плитка, установлены лавочки.

Отметим, что подрядчик должен выполнить работы до конца июля.