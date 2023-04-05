Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловской области благоустроят святой источник «Столяров колодец». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Общественную территорию «Столяров колодец» в поселке городского типа Покровское глава региона посетил четвертого апреля в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

По словам Андрея Клычкова, благоустройство этой территории – прямой запрос жителей. Ранее этот объект стал победителем онлайн-голосования. На территории святого источника вскоре будет выполнено асфальтобетонное покрытие проезда, уложена тротуарная плитка, установлены лавочки.

Отметим, что подрядчик должен выполнить работы до конца июля.