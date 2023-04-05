Фото: центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС

В Орловской области стартовали сборы по начальной военной подготовке «Авангард». Их проводит Центр «Патриот-57».

Сборы по начальной военной подготовке «Авангард» начались четвертого апреля. Они будут проходить на территории Базы отдыха «Лесная поляна».

Накануне состоялась церемония торжественного открытия военных сборов, где присутствовали представители общественных организаций, депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, представители Правительства Орловской области.

В течение сборов для участников организуют подготовку по тактической, инженерной, огневой, строевой, физической, медицинской, высотно-спасательной подготовке, а также изучение общевоинских уставов, РХБЗ, основ автономного существования и топографии, основ управления БПЛА и радиосвязи.

Сборы отличаются масштабностью – ведь общее количество желающих пройти военную подготовку составило 100 человек. Участниками стали школьники, студенты колледжей и ВУЗов, которые состоят в патриотических организациях, а также те, кто хотел бы в будущем связать свою жизнь с военной службой.