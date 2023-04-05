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В Орловской области предстанет перед судом главбух администрации сельского поселения. Женщина обвиняется в присвоении денежных средств.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера Долбенкинского сельского поселения Дмитровского района области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Так, следствие установило, что главный бухгалтер с декабря 2019 по декабрь 2022 года, используя свое служебное положение, присвоила принадлежащие администрации сельского поселения 152 тысячи рублей.

– В настоящее время следственные и процессуальные действия по уголовному делу завершены. Принятыми мерами сумма причиненного ущерба добровольно возмещена обвиняемой в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального СУ СК.