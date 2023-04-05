Фото: горадминистрация Орла Фото: Елена Зябкина

В Орле могут появиться новая площадь и два сквера. Эту идею обсудят депутаты на предстоящем горсовете.

Накануне такое предложение поддержали члены городской комиссии по наименованию и переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Именем генерала Попова собираются назвать площадь в Заводском районе. Это территория перед зданием теруправления на улице первая Посадская, 14. Памятный сквер имени Русанова предложено сделать на территории перед Домом-музеем выдающегося геолога, который располагается на улице Русанова, 43.

Еще один сквер предложено назвать «Сквер имени академика Шипунова». Члены комиссии выбрали символичное место для общественного пространства — рядом со зданием Научприбора. Примечательно, что начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн предложила привлечь к созданию проекта будущего памятного места и самих студентов орловского госуниверситета.