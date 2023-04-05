Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловская область отправила в зону СВО двухтонный гуманитарный груз. Посылку доставили в место расположения войск под Сватово.

Груз собран в основном усилиями Колпнянского района. Глава муниципалитета Виктор Громов доставил посылку в зону проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Орловцы помогли приобрести костюмы-дождевики, тактические костюмы с наколенниками и налокотниками, тактические перчатки и ботинки, разгрузочные жилеты, носки, сапоги и кепки.

Кроме того, из списка необходимой электроники и техники на фронт отправили радиостанции Гранит, внешние аккумуляторы (power bank), планшеты, антенну, батарейки, газовые баллоны, инструменты. Доставили военным одно антидроновое ружье и дизельный генератор. По традиции, в груз вошли продукты питания (макароны, печенье и конфеты, чай, кофе, сгущенное молоко, консервы и консервация, тушенка, мед, сало), вода, а также предметы личной гигиены, влажные салфетки и медикаменты.

– Впереди еще много задач, надо готовиться к летнему сезону, помогать по дополнительным комплектам одежды, оптики, нужны спреи от комаров, летняя экипировка. Уверен, что вместе мы со всем справимся! – написал в соцсетях глава региона.