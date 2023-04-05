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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:13

За пьяную езду житель Орловской области отправится за решетку на три с половиной года

Мужчина сел за руль подшофе повторно
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

За пьяную езду житель Орловской области отправится за решетку на три с половиной года. Мужчина сел за руль подшофе повторно.

Житель Верховского района уже был судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это не помогло ему встать на путь исправления: мужчина снова сел за руль пьяным. На дороге его остановили полицейские. В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Обвинительный приговор по этому делу вынес Глазуновский районный суд.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере восемь тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Еще орловцу назначили дополнительное наказание. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами почти на шесть лет.