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Орловцы купили свыше семи тысяч технических средств реабилитации по электронным сертификатам. На это выделили почти шесть миллионов рублей.

Об этом рассказали в орловском отделении Социального фонда. Так, с начала этого года жители региона оформили более семи тысяч электронных сертификатов на приобретение различных технических средств реабилитации на общую сумму 5,7 миллионов рублей. Электронный сертификат позволяет инвалидам самостоятельно купить необходимое оборудование. Кроме того, покупку можно совершить прямо из дома, отправив заявление через Госуслуги. Заказ доставит курьер.

Оформить такой документ можно онлайн. Сумма в сертификате будет соответствовать стоимости последнего исполненного госконтракта, заключенного с соцфондом.

За средства электронного сертификата можно приобрести коляски, слуховые аппараты, противопролежневые матрацы, трости, абсорбирующее белье, подгузники и многое другое. Воспользоваться им можно в торговых точках, которые принимают в оплату электронные сертификаты.