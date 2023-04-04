Фото: Елена Зябкина

Минстрой РФ дал высокую оценку качеству городской среды в Орле. Рейтинг был сформирован по результатам нацпроекта «Жилье и городская среда».

Областная столица вошла в число городов с высоким индексом качества городской среды. Орел набрал 202 балла из 360 возможных. Когда нацпроект «Жилье и городская среда» только начинался, индекс города составлял всего 169 баллов, а в 2021 году - 189 баллов.

Мэр Орла Юрий Парахин отметил, что успехи города являются заслугой его жителей.

- За последнее время в разы возросла заинтересованность горожан в благоустройстве дворов, из года в год увеличивается количество участников обсуждения по благоустройству городских пространств. Это два главных направления нацпроекта «Жилье и городская среда». Яркий пример — оперативное и слаженное обсуждение проектов дворов по улице Ленина и улице Брестской, улице Полесской и улице Матросова, которые удастся реализовать при активном содействии губернатора Орловской области», - подчеркнул градоначальник.