В Орловской области ищут пенсионерку, пропавшую почти 30 лет назад

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области ищут пропавшую почти 30 лет назад пенсионерку. В конце ноября 1995 года она уехала от своего дома и до сих пор не вернулась.

Местонахождение без вести пропавшей 88-летней Глазковой Марии Васильевны устанавливается отделением МВД России по Верховскому району. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

До своего исчезновения пенсионерка проживала в деревне Дегтярень Верховского района Орловской области. В конце ноября 1995 года она уехала на транспортном средстве от своего дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, лицо округлое.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в ОМВД России по Верховскому району, находящемуся по адресу: Орловская область, пгт. Верховье, ул. Коминтерна, д. 40 или по телефонам: 8 (48676) 2-30-06, 2-32-90, или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется, - сообщили в пресс-службе ведомства.