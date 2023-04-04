Орловец получил смертельный удар ножом в грудь от знакомого

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Северного района Орла, которому предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что вечером 25 января 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, находился в своей квартире вместе с 51-летним знакомым. В ходе возникшего между мужчинами словесного конфликта хозяин квартиры ударил приятеля ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, Теперь в деле по существу будет разбираться суд.