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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 12:28

Орловец получил смертельный удар ножом в грудь от знакомого

Уголовное дело направлено в суд
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Северного района Орла, которому предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что вечером 25 января 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, находился в своей квартире вместе с 51-летним знакомым. В ходе возникшего между мужчинами словесного конфликта хозяин квартиры ударил приятеля ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, Теперь в деле по существу будет разбираться суд.