Фото: Ольга Супонева

В Орле вор-рецидивист утащил пылесос из съемной квартиры. Ранее молодой человек совершил еще две кражи и находился в розыске.

В полицию с заявлением о краже обратился орловец. Он рассказал об исчезновении пылесоса стоимостью более пяти тысяч рублей из квартиры, которую он сдавал в аренду молодому человеку. Мужчина отметил, что квартирант перестал выходить на связь и не появлялся в жилище.

Зная имя и номер телефона квартиросъемщика, полицейские смогли установить личность воришки. Им оказался 29-летний орловец, ранее уже совершивший две кражи и являющийся фигурантом двух уголовных дел. Он находился в розыске.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение подозреваемого. Он успел продать похищенный пылесос, но сотрудники уголовного розыска выяснили, где находится бытовая техника и изъяли ее.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по решению суда фигурант находится под стражей.