Фото: Введенский храм села Хотьково Шаблыкинского района

Орловский священник на линии фронта благословил военнослужащих на служение Отечеству. Также батюшка передал участникам СВО 1,5 тонны гуманитарного груза.

На передовой побывал настоятель Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района протоиерей Дмитрий Канищев. Он доставил российским военнослужащим очередной груз, собранный прихожанами орловских храмов и всеми неравнодушными. В посылку вошли продукты, лекарства, медицинские средства для оказания первой помощи при ранениях, средства защиты, инструменты, письма и другие необходимые вещи.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе орловской митрополии, священник побеседовал с каждым солдатом на духовные темы и ответил на интересующие их вопросы. В завершение встречи протоиерей благословил военнослужащих на служение Отечеству.