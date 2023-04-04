Фото: пресс-служба мэрии Орла

Директором орловского лицея №28 стала Кристина Кузнецова. Сегодня нового руководителя представили коллективу.

Кристина Викторовна Кузнецова родилась 13 июня 1982 года в Орле. В 2004 году окончила ОГУ им. И.С. Тургенева по специальности «Филология» с правом преподавания английского и немецкого языков. В 2010 году окончила Воронежский экономико-правовой институт по специальности «Юриспруденция». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Педагогический стаж нового директора лицея №28 им. дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина составляет 18 лет. За это время Кристина Кузнецова поработала учителем английского языка в Киреевской средней школе в Орловском районе, а также в городских школах №33 и №48. С 2019 года трудилась в должности замдиректора по учебно-воспитательной работе в школе №48, с июля 2022 года исполняла обязанности директора.

- Недавно мой идейный вдохновитель сказал: «А знаешь почему у нас так хорошо получается? Потому что мы неравнодушны». Уверена, что среди моих коллег, учеников и родителей не может быть равнодушных. Мы все вместе, командой, укрепим конкурентоспособность лицея №28, улучшим климат для всех участников образовательных отношений. Надеюсь на вашу поддержку, уверена, что вместе мы все сможем, - обратилась Кристина Викторовна к коллегам и соратникам.