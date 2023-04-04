В Орловской области начальница отделения почты обвиняется в хищении в крупном размере

В Орловской области начальница отделения почтовой связи обвиняется в хищении в крупном размере. Такое заключение утвердил заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный.

Уголовное дело было заведено в отношении начальницы отделения почтовой связи Хотьково Урицкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Орловской области. Она обвиняется в хищении чужого имущества совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

– По версии следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемая совершила хищение вверенного ей имущества в виде товарно-материальных ценностей и денежных средств, всего на сумму более 400 тысяч рублей, причинив АО «Почта России» ущерб на указанную сумму, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу.