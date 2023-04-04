В Орловской области открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Филатову Сергею

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Клычков.

Памятную доску Филатову Сергею, погибшему в СВО, открыли на здании Покровского техникума, который окончил военный. Он погиб шестого февраля 2023 года. Награжден орденом Мужества посмертно.

Участниками церемонии стали сестра Сергея, глава Покровского района Андрей Решетников, местные жители и школьники.

– Сегодня мы вспоминаем достойного сына героической Орловщины. Сергей Филатов, уроженец Покровской земли, отдал свою жизнь за Россию, за мир и счастье земляков, всех россиян. Считаю своим долгом быть рядом с покровцами в этот день, чтобы вместе почтить подвиг истинного героя, славного воина – каким останется для нас Сергей Филатов, – обратился к присутствующим Андрей Клычков.

В конце мероприятия участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске.