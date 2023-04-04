Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области определили лучший проект 2022 года в сфере культуры. Им стал кромской «Слива-Град».

Итоги V регионального конкурса «Лучший проект года» - 2022 подвел Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект Кромского района «Слива-Град» направлен на развитие событийного туризма в муниципальных образованиях Орловщины. Фестиваль будет проводиться ежегодно, а в программу праздника войдут мероприятия новых форматов.

Первый историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град» состоялся в августе прошлого года. На нем работали 22 сливовых подворья Кромского района и других муниципальных образований региона. Тогда «Слива-Град» посетили более 11 тысяч жителей и гостей Орловщины.