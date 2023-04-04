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Орловец добился через суд пересчета пенсии. Проверку по обращению о нарушении прав проводила прокуратура Залегощенского района.

Судом было установлено, что пенсионер официально работал в 1977 – 1979 годах, однако запись об этом в его трудовой книжке отсутствовала.

В апреле 2022 года мужчина обратился в пенсионный орган с заявлением о перерасчете размера пенсии, представив архивную справку, подтверждающую факт осуществления трудовой деятельности в спорные периоды. Однако пенсионный орган произвел перерасчет страховой пенсии лишь с первого января 2022 года, а не с даты назначения пенсии.

– С целью восстановления пенсионных прав мужчины прокурор района обратился в суд исковым заявлением об обязании пенсионного органа произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости с учетом неучтенного ранее периода работы гражданина с первого августа 2018 года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.