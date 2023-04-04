Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В Орловской области в 2023 году капитально отремонтируют девять поликлиник. Об этом сообщили в региональном депздраве.

На эти реставрацию медицинских учреждений из бюджета дополнительно выделено 46,8 миллионов рублей – соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Капитальный ремонт будет проведен в поликлиниках №2 и №3 города Орла, а также в поликлиниках Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской, Кромской и Сосковской ЦРБ.

Помимо этого, по сообщению пресс-службы Департамента здравоохранения, в рамках программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» отремонтируют несколько ФАПов. Это Успенский ФАП Ливенской ЦРБ, Архаровский ФАП Малоархангельской ЦРБ, Ильинский ФАП Хотынецкой ЦРБ, Кошелевский ФАП Свердловской ЦРБ, ФАП села Смирные Покровского района, ФАП деревни Мелынь Мценского района, ФАП села Шатилово Краснозоренского района, ФАП села Красная Слободка Глазуновского района.

Всего на здравоохранение в Орловской области в 2023 году потратят 5,3 миллиардов рублей. Из них более 400 миллионов уйдет на ремонт поликлиник и ФАПов.