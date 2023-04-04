Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области экс-начальнику «Орелводоканала» предъявлено окончательное обвинение. Мужчина проходит по делу о получении взятки.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области, завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению Муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал».

Так, было установлено, что в период с февраля по декабрь 2020 года мужчина получил взятку в размере сорока тысяч рублей за беспрепятственное заключение договоров поставки продукции между «Орелводоканалом» и одним из контрагентов.

– В дальнейшем, мужчина продолжил свою преступную деятельность и в период с сентября 2021 по март 2022 года, за аналогичные действия получил от представителя одной из организаций взятку в общей сумме 102 тысяч рублей. Также, в ходе следствия был выявлен факт получения обвиняемым в период с августа 2017 года по февраль 2022 года от представителя двух обществ взятки на общую сумму свыше миллиона рублей, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Таким образом, бывшему начальнику орловского предприятия предъявлено обвинение в получении взятки. Позже, мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях и в ходе допроса раскаялся в содеянном.