Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области на летний отдых детей потратят более 261 миллиона рублей. Вопрос обсуждался на заседании правительства региона.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что общий объем финансирования летней оздоровительной кампании 2023 года на 30% превысит уровень прошлого года и составит более 261 миллиона рублей.

– С особым вниманием необходимо подойти к организации отдыха детей участников специальной военной операции – с учетом всех мер социальной поддержки семей военнослужащих. А также к организации отдыха детей, прибывших к нам из Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей и регионов Украины, – подчеркнул глава региона.

Планируется, что различными формами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены около 83 тысяч детей и подростков.

В 2023 году на территории Орловщины планируется работа 275 оздоровительных учреждений.

На заседании также отметили, что в оздоровительных учреждениях региона и за его пределами отдохнут 23 910 детей: в загородных лагерях – 7060 детей, на Черноморском побережье – 143 ребенка, в лагерях с дневным пребыванием – 16 707 детей.