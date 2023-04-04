В Орле установят 262 светодиодные лампы теплого свечения Фото: Елена Зябкина

В Орле установят 262 светодиодные лампы теплого свечения. Освещены будут семь улиц.

В областной столице продолжаются работы по улучшению освещения. О этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Светильники оборудуют на улице Герцена на участке от Октябрьского (Герценского) моста до улицы Московской, улице 60-летия Октября – от Октябрьского моста до улицы Максима Горького, улице Розы Люксембург – от моста Дружбы до улицы Комсомольской, улице 5 Августа – от моста Дружбы до улицы первой Курской, на улице Брестской – от Тургеневского моста до переулка Георгиевского, улице первой Посадской – от Тургеневского моста до улицы Карачевской, улице Раздольной – от Болховского шоссе до Раздольного моста, от Раздольного моста до путепровода, от путепровода до разворотного кольца в створе улицы Михалицына.

Сейчас идет поиск подрядчика. Начальную стоимость контракта оценили в 11,3 миллионов рублей.