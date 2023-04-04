Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел деревенский дом. Причина пожара устанавливается.

О возгорании нежилого здания в селе Гнездилово Знаменского района стало известно около семи часов вечера третьего апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных кровля здания горела открытым пламенем по всей площади. В результате пожара дом выгорел изнутри. Пострадавших в помещении спасатели не обнаружили. В настоящее время причину возгорания и размер ущерба устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения на ликвидацию возгораний выезжали 51 раз, большая часть из которых на тушение сухой травы.