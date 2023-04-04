Фото: Ольга Супонева

Судимый орловец, сильно избивший знакомую, отправится за решетку на четыре года. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Ссора между мужчиной и женщиной произошла летом прошлого года в областном центре. Из-за личных неприязненных отношений орловец избил руками и ногами свою знакомую. В тот момент он был пьян. Как оказалось, ранее этот мужчина уже был судим. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на него завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Приговор по данному делу вынес Северный районный суд. По информации прокуратуры Орловской области, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил орловцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор пока не вступил.