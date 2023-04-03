Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области подешевело масло. Цены снизились как на продукт животного производства, так и на растительного.

По данным официальной статистики, за неделю с 20 по 27 марта сливочное масло подешевело более чем на 10 рублей за килограмм или на 1,2 % до 838,5 рублей за килограмм, в то время как в среднем по ЦФО стоимость продукта выше почти на 70 рублей.

Подсолнечное масло на Орловщине также подешевело. Его стоимость снизилась на 1,3 % до 126,5 рублей за килограмм. При этом в ЦФО зафиксирована обратная динамика – цена подсолнечного масла незначительно (на 0,12 %) выросла до 128,9 рублей за килограмм.

Напомним, в феврале в Орловской области подорожали яйца и некоторые виды мясной продукции. В частности, цены выросли на говядину, баранину, мороженую рыбу, питьевое молоко, куриные яйца, и некоторые другие продукты.