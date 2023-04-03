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Орловская спортсменка Мария Егорцова установила рекорд России по спортивной скакалке. Она улучшила прежний официальный результат на один прыжок.

Чемпионат и первенство региона по роуп скиппингу прошли в Орле. В соревнованиях поучаствовали более 50 спортсменов. Все они боролись за победу в пяти личных дисциплинах.

В дисциплине прыжки за 30 секунд победу одержала Мария Егорцова. Орловчанка показала результат 89 прыжков, тем самым установила рекорд России.

В тройных прыжках рекорд Орловской области установила Мария Новикова. Она продемонтрировала результат в 97 прыжков.

Теперь победители и призеры чемпионата и первенства Орловской области представят регион на первых официальных чемпионате и первенстве России по роуп скиппингу в Москве.