Фото: Нина Соколова

Орловец украл у своего спящего приятеля сотовый телефон. На мужчину завели уголовное дело.

35-летний орловец решил навестить своего знакомого, с которым раньше жил в одном доме. Он спокойно зашел в его квартиру, дверь который была не заперта. Там мужчина увидел, что хозяин жилого помещения спит. Тогда орловец воспользовался случаем и стащил чужой сотовый телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Воришку нашли сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. За кражу в следственном отделе на мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции изъяли похищенный гаджет. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.