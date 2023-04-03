Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 13:23

Орловец украл у своего спящего приятеля сотовый телефон

На мужчину завели уголовное дело
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловец украл у своего спящего приятеля сотовый телефон. На мужчину завели уголовное дело.

35-летний орловец решил навестить своего знакомого, с которым раньше жил в одном доме. Он спокойно зашел в его квартиру, дверь который была не заперта. Там мужчина увидел, что хозяин жилого помещения спит. Тогда орловец воспользовался случаем и стащил чужой сотовый телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Воришку нашли сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. За кражу в следственном отделе на мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники полиции изъяли похищенный гаджет. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.