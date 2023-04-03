Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области планируют реконструировать лагерь «Алые паруса». Об этом сообщил Андрей Клычков.

На сегодняшний день, по словам главы региона, идет работа по включению детского оздоровительно-образовательного лагеря «Алые паруса» в новый федеральный проект по восстановлению и реконструкции загородных оздоровительных учреждений.

Сообщается, что в «Алых парусах», по результатам проведенной ревизии материально-технической базы, три жилых корпуса и здание прачечной признаны аварийными. Еще 10 корпусов и здания хозяйственного блока нуждаются в текущем ремонте.

Если область получит федеральную поддержку, масштабное восстановление лагеря может начаться уже в следующем году.

– С осени прошлого года мы работали над созданием проектно-сметной документации, сейчас подаем заявку, – уточнил Андрей Клычков.

Так, по подсчетам, стоимость полного комплекса ремонтных работ, которые необходимо провести в лагере, составляет около 250 миллионов рублей.