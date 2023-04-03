Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

Орловец, задолжавший по алиментам, чуть не лишился своей иномарки. Мужчина не выплатил почти 700 тысяч на содержание троих детей.

Исполнительные производства о взыскании задолженности находились у судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам. Орловец не в полном объеме платил алименты на трех своих детей от двух предыдущих браков. Так у мужчины образовался долг в 680 тысяч рублей.

В связи с чем, судебный пристав наложил арест на «Фольксваген», принадлежащий должнику. Даже после этого мужчина в установленный срок ничего не выплатил. Автомобиль передали на реализацию, но на торгах его не продали. После этого иномарку в счет погашения задолженности предложили бывшим женам орловца. Женщины отказываться не стали: одна предпочла оставить машину, а другая согласилась на часть его стоимости.

По информации пресс-службы УФССП России по Орловской области, после применения мер принудительного исполнения мужчина встал на путь исправления и трудоустроился. Взыскание текущих платежей и остатка задолженности по алиментам производится из заработной платы должника.