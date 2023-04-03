Орловчанка предстанет перед судом за убийство собутыльника

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 36-летнего жителя Советского района города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона. В совершении данного преступления обвиняется 32-летняя жительница Орла. Следствием установлено, что 26 января 2023 года она вместе с потерпевшим пила алкоголь в квартире. Мужчина на некоторое время вышел на улицу, чтобы докупить спиртного, а по его возвращении женщина из ревности нанесла ему ножом удар в область груди, от чего он скончался на месте. В ходе следствия орловчанка полностью признала свою вину и раскаялась. - В установленные законом сроки предварительное следствие завершено. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - расскали "КП" в пресс-службе ведомства.