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В Орловской области каждое третье предприятие сработало в убыток в начале 2023 года. Орелстат сообщил о финансовых результатах деятельности региональных организаций.

Так, по оперативным данным статистов, в январе 2023 года доход организаций за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений и некредитных финансовых организаций составил 2,32 миллиардов рублей. Из 273 предприятий 174 получили прибыль в размере 3,2 миллиардов рублей, а 99 имели убыток на сумму 888 миллионов рублей.

Помимо этого, на конец января 2023 года кредиторская задолженность предприятий составила 80,33 миллиардов рублей, это 110,4% к аналогичной дате 2022 года. Причем просроченная задолженность составила 2,801 миллиардов рублей, или 3,5% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 83,78 миллиарда рублей, что составило 127,1% к аналогичной дате 2022 года, из нее просроченная – 1,74 миллиардов рублей, или 2,1% от общего объема дебиторской задолженности.